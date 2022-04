Intégration de la langue amazighe: un pas de plus a été franchi

L’activation des mesures et procédures liées à l’intégration de la langue amazighe dans les administrations publiques a été au centre d’une réunion, présidée, vendredi à Rabat, par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Lors de cette réunion, tenue en présence des représentants de diverses administrations publiques, la responsable gouvernementale a signé une circulaire portant sur l’intégration de la langue amazighe dans les administrations publiques, indique le ministère délégué en charge de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration dans un communiqué.

La rencontre a été l’occasion pour les représentants des administrations publiques d’exposer leurs propositions à cet égard, fait savoir la même source.

Dans son allocution de circonstance, la ministre a rappelé la Haute sollicitude du roi Mohammed VI envers l’identité culturelle nationale et sa composante amazighe qui puise ses racines dans les profondeurs de l’histoire et de la civilisation marocaines. De même, elle a mis en relief la place centrale qu’occupe la langue amazighe dans le programme gouvernemental qui l’érige parmi ses dix principaux engagements, avec un accent particulier sur l’activation du caractère officiel de cette langue.

Ainsi, Mezzour a appelé les différents départements à s’engager activement afin de réussir la matérialisation de ce chantier, rappelant dans ce cadre la création du fonds dédié à soutenir la mise en œuvre de projets sectoriels liés à l’utilisation de l’amazigh dans l’administration publique.

Pour la ministre, l’objectif de la circulaire est avant tout de mobiliser tous les moyens disponibles pour un accès égal aux services publics.

La circulaire préconise l’adoption de la langue amazighe et son inclusion dans chacun des centres d’appels et structures d’accueil et d’orientation et sur les sites officiels des administrations publiques, ainsi que dans les communications et communiqués destinés au public et dans les moyens de transport qui fournissent des services publics ou sont affiliés à des administrations publiques.