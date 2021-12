Institut CDG: webinaire sur la relance économique

La publication du rapport sur le Nouveau Modèle de Développement (NMD) a permis de

stimuler le débat public autour de questions impliquant l’éducation, l’emploi, la santé, la

productivité des facteurs, la transformation de l’économie, l’environnement, l’inclusion, la

protection sociale et bien d’autres sujets.

Ces questions sont essentielles dans la perspective de libérer le potentiel de développement de notre pays et de renforcer la résilience de l’économie marocaine à long terme.

Afin de mieux comprendre ces enjeux et analyser les tendances profondes qui les

caractérisent, l’Institut CDG a tenu un webinaire sous le thème « Comment la relance

économique s’annonce-t-elle ? ».

Organisée le vendredi 17 décembre 2021, cette rencontre digitale a permis à d’éminents experts d’échanger et de débattre autour des aspects de la redynamisation de l’économie, au vu des facteurs conjoncturels qui

conditionnent son évolution. La rencontre a ainsi connu la participation de :

Jesko Hentschel, Directeur des Opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque Mondiale

Reda Loumany, Territory Managing Partner chez PwC au Maroc Larabi Jaidi, Senior Fellow, Policy Center For The New South Dix principaux leviers pour une relance qui soit effective :

Nous sommes dans un environnement de plus en plus incertain et nous pouvons même

parler d’incertitude radicale car elle touche le secteur de la santé, le bien être individuel, le

domaine économique et l’ensemble des acteurs dans leur dimension comportementale

et psychologique. Au-delà de l’urgence, Il faudrait réfléchir à la manière de traiter la

période qui succède la crise, non seulement en terme de sortie mais en terme

d’orientations stratégiques.

La croissance à moyen et long terme risque d’être lente si des reformes stratégiques ne

sont pas prises en compte.

Il faut transformer cette volonté de réforme en un acte de réforme et mettre en place un

cadre macro-économique avec les composantes budgétaire, monétaire, financière et

comptable, plus précisément celui de la balance des paiements.

Il est également nécessaire de réfléchir aux mécanismes de planifications stratégiques et

leur suivi, aux instances de gouvernance et aux stratégies de dialogue social car les

orientations doivent être appropriées par tous les acteurs.

Un des enjeux est de se diriger vers une approche de la réforme qui soit intégrée avec des

séquences maitrisées et de disposer de la capacité à mettre en œuvre ces réformes dans

un délai de temps maitrisable en allouant les ressources de manière efficace en fonction

des priorités. Actuellement la priorité est sociale et concerne l’assurance maladie et la

protection sociale. Les autres chantiers importants portent sur la compétitivité de

l’entreprise, qui peut fortement contribuer à la création de l’emploi et la complémentarité

entre l’investissement public et privé.

Afin de prolonger et accélérer la croissance dans l’avenir, il faudrait effectuer une

transformation économique et sociale à travers la coordination des enjeux

macro-économiques, méso économiques et micro économiques.

Il faudrait également traiter les dettes publiques et privées héritées de la crise et mettre

en place une politique monétaire plus active pour continuer à maitriser l’inflation,

maintenir les taux d’intérêt relativement bas et instaurer une politique de crédit plus

agressive pour accompagner les entreprises notamment les PME et TPE.

L’entreprise devrait se responsabiliser sur un certain nombre de choix et définir une

stratégie à long terme tout en disposant d’une visibilité sectorielle. L’aspect du dialogue

social est fondamental pour la performance de l’entreprise.

La crise est venue cristalliser des enjeux qui existaient auparavant et elle peut être

considérée comme un catalyseur. Il faut réfléchir à une refonte du lien qui peut exister

entre le citoyen et les pouvoirs publics et placer « l’humain » au centre des stratégies en

termes de bien-être social.

Les enjeux du développement durable, à savoir les critères environnementaux, sociaux et

de gouvernance (ESG) sont des éléments importants pour la mobilisation des

financements notamment les investissements étrangers. Ces enjeux représentent la

synthèse des défis qui attendent le Maroc. Par ailleurs, les entreprises qui respectent ces

critères ESG sont plus performantes et résilientes.

Selon une étude de la Banque Mondiale, qui a porté sur la partie macro-économique du

nouveau modèle de développement, il a été conclu que les pays ayant affiché une

importante croissance, ont connu une transformation structurelle qui a porté sur tous les

facteurs de production :

le capital humain grâce à l’éducation la productivité des entreprises et spécialement dans les villes

l’innovation qui est un facteur clé la participation des femmes dans le marché du travail

Quatre facteurs permettent la réduction de la pauvreté et des inégalités dans le monde :

l’emploi pour les plus vulnérables, pour les jeunes et pour les femmes et la

formalisation du secteur informel qui est très hétérogène au Maroc.

l’éducation : le facteur le plus important pour la mobilité sociale réside dans l’égalité

des opportunités dans le secteur de l’éducation et un ciblage des enfants des familles

les plus défavorisées et plus précisément la petite enfance.

le budget de l’Etat : Il faut mettre en place des taxes plus progressives, des incitations

pour les investissements et imposer les biens des personnes notamment la propriété,

le foncier et l’héritage afin de modifier la distribution des richesses.

la réforme sociale : Le Maroc a entrepris une importante réforme au niveau de la

protection sociale qui va permettre une protection des couches les plus vulnérables et

une incitation à une accumulation du capital humain.

Afin de permettre une meilleure répartition des richesses et avoir une classe moyenne

plus importante et plus résiliente à court terme, Il est nécessaire de mieux cibler les aides

octroyées aux personnes les plus vulnérables grâce à la mise en place d’un identifiant

digital universel et unique des individus qui permet une authentification en ligne et en

temps réel.

Dans ce sens, un registre social unifié (RSU) est en phase de mise en place au Maroc.

Cette crise est une occasion pour repenser les politiques publiques, les rôles des

entreprises et les priorités sociales. Elle doit être considérée plus sous l’angle d’une

opportunité que celui d’un défi.

