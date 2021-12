Instagram et Sourire de Reda lancent « Click & Protect »

Instagram et Sourire de Reda (SdR) se sont associés ensemble pour lancer «Click & Protect», une campagne de sensibilisation nationale qui vise à lutter contre le harcèlement en ligne.

Cette campagne est un appel à l’action qui invite la communauté à partager et à interagir de manière plus consciente et réfléchie. La campagne met en évidence l’ampleur que prend aujourd’hui la cyberintimidation. Des études menées par la SdR ont révélé que 62 % des jeunes Marocains ont été, à un moment ou à un autre, des victimes d’intimidations ou d’un harcèlement en ligne. 58,5 % des jeunes interrogés ont été témoins d’un acte de violence contre quelqu’un et 47,7 % d’entre eux ont admis être eux-mêmes à l’origine de tels actes de violence.

La campagne «Click & Protect» s’efforce de sensibiliser les utilisateurs des médias sociaux quant à l’impact néfaste du harcèlement en ligne, tout en proposant un riche arsenal d’outils anti-harcèlement disponibles sur Instagram. Ces outils aident les gens à mieux protéger leurs comptes contre les intimidateurs et contre les contacts indésirables.

Dans le but d’optimiser au maximum cette initiative de sensibilisation, Instagram et Sourire de Reda (SdR) ont tenu une conférence de presse conjointe aujourd’hui à La Sqala afin de commémorer le lancement de «Click & Protect». La conférence de presse était animée par les dirigeants de l’association Sourire de Reda et par Nadia Diab-Caceres, responsable de la politique publique de Instagram MENA. Les intervenants ont profité de l’occasion pour discuter du rôle vital que jouent les gouvernements, les ONG, les organisations internationales et nationales, les entreprises privées et la communauté marocaine au sens large contre le harcèlement et l’intimidation en ligne. La conférence de presse a également mis l’accent sur l’ampleur de la cyber-intimidation au Maroc et sur ses conséquences, en particulier sur les jeunes, et sur la manière dont ils peuvent se protéger sur Instagram, et ce grâce à une variété d’outils qui leur permettent de contrer la cyberintimidation.

Commentant le lancement de cette campagne, Nadia Diab-Caceres, a déclaré : «Les gens commenceront à mieux s’exprimer sur Instagram lorsqu’ils se sentiront totalement en sécurité. Leur bien-être est donc une priorité absolue pour nous. Chez Instagram, nous supprimons systématiquement tous les contenus qui enfreignent les règles contre l’intimidation et le harcèlement ; mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons passé beaucoup de temps à nous concentrer sur la manière avec laquelle nous pouvons donner à notre communauté davantage de contrôle sur ce qu’elle voit et vit sur Instagram.

Cela s’est fait par le biais d’un certain nombre d’outils et de fonctionnalités anti-harcèlement que nous avons créées pour permettre à notre communauté d’éviter et de prévenir les interactions avec les intimidateurs sur Instagram. Nous nous engageons à collaborer encore plus étroitement avec les jeunes, les experts, les organisations communautaires telles que Sourire de Reda, et les autorités locales pour fournir un lieu d’expression qui soit encore plus sûr pour les jeunes.»

La campagne «Click & Protect» repose sur la publication de vidéos informatives créées par le comité des jeunes de Sourire de Reda, qui seront présentées sur la page Instagram de Sourire de Reda (@souriredereda), ainsi que sur la publication d’un livre électronique consolidé qui compile diférentes données et statistiques. Des numéros d’assistance gratuits et confidentiels seront également accessibles aux jeunes de moins de 18 ans à travers tout le Maroc. Des outils électroniques permettront en outre de prévenir et de protéger les personnes contre le harcèlement en ligne: certains de ces outils sont disponibles sur Instagram et comprennent des fonctionnalités de blocage, de signalement, de restriction, de mise en sourdine et de restriction de commentaires. Pour en savoir plus, cliquez ici.

S’exprimant à ce sujet, Meryeme Bouzidi Laraki, présidente de Sourire de Reda, a déclaré : «Nous, membres de Sourire de Reda, nous sommes engagés à sensibiliser le public contre toutes les formes de violence qui sont diligentées à l’égard des jeunes, notamment en matière de harcèlement en ligne, lequel est devenu assez répandu sur les médias sociaux. Le lancement de la campagne «Click & Protect», initiée en collaboration avec Instagram, permettra de mieux lutter contre la cyberintimidation et de mieux sensibiliser le public vis à vis de ce phénomène préoccupant. Notre objectif est de fournir aux jeunes un éventail de ressources qui soient gratuites et accessibles, à l’instar de la ligne verte d’assistance «Stop Silence» qui aide les adolescents – qu’ils soient auteurs, victimes ou témoins – à mieux gérer la situation et à mieux se protéger en ligne.»

Il existe actuellement plus d’une douzaine d’outils et de pistes d’action qui sont mis à la disposition des utilisateurs d’Instagram pour les aider à contrer et à signaler toute forme de harcèlement en ligne. Instagram ne cessera d’examiner l’évolution des tendances et de mettre constamment à jour des garde-fous de manière à assurer la meilleure protection possible à sa communauté à travers le monde entier.

Nadia Diab-Caceres / Chef de la politique publique d’Instagram dans la région MENA

Nadia est la responsable de la politique publique d’Instagram dans la région MENA. Sa plus grande priorité est de s’assurer que les règles, les fonctionnalités et les outils d’Instagram sont au bon endroit et répondent aux besoins des communautés, spécifiquement au Moyen-Orient.

À cette fin, elle travaille avec des partenaires, des experts, des organisations communautaires et des décideurs politiques pour soutenir et faire évoluer Instagram en tant qu’espace sûr et solidaire, où diverses communautés peuvent se réunir et s’exprimer de manière créative.

Travailler avec des experts, des organisations communautaires et des décideurs politiques au Moyen Orient a été une habitude dans la carrière de Nadia. Avant de rejoindre Meta, elle faisait partie de l’équipe des relations extérieures de Vodafone, où elle gérait des projets dans tout le Moyen-Orient. Elle a également acquis une riche expérience politique en travaillant en Europe – à Londres en tant que consultante sur la région MENA ; à Bruxelles au Conseil de l’UE et plus tard au Parlement européen en conseillant les décideurs politiques de l’UE sur les domaines de collaboration avec les pays de la région MENA, en particulier pour soutenir l’employabilité et la sécurité des jeunes.

Nadia est née et a grandi à Madrid d’un père syrien et d’une mère espagnole. Elle parle anglais, français et arabe. Elle est titulaire d’une licence de l’université Carlos III de Madrid et d’un diplôme d’études supérieures de la School of Oriental and African Studies (SOAS) de l’université de Londres.