Instagram: des comptes fictifs arnaquent de jeunes marocains

Le président du Centre marocain de lutte contre l’escroquerie cybernétique a alerté, lundi dernier, sur l’existence de comptes fictifs sur le réseau social Instagram, perpétrant escroqueries et arnaques à l’encontre de citoyens et les menaçant de publier leurs photos au cas de non réception de sommes importantes d’argent exigées.

Dans ce cadre, et via une publication sur son compte officiel Facebook, Mohamed Belmhidi a affirmé que de faux comptes Instagram mettent, sur leur profil fictif, des photos de belle filles dans le but d’escroquer les internautes, surtout les jeunes d’entre eux.

Et de poursuivre que les auteurs de ces faux comptes n’hésitent pas à user de menaces vis-à-vis de leurs victimes de la publication de leurs photos sur des sites pornographiques, en cas de refus d’envoyer les sommes d’argent exigés.

Belmhidi a également publié, sur sa page Facebook, les noms de ces comptes fictifs pour dénoncer leur auteurs et, ainsi, avertir d’autres potentielles victimes contre leurs agissements cybernétiques criminels.

