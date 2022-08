Insolite : une course de bébés à Essaouira (VIDEO) 

Le Centre international des activités juridiques et institutionnelles a organisé, récemment à la salle couverte d’Essaouira, la première édition de la course internationale de bébés, à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône.

Cette course, la première du genre au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe, a connu la participation de plus de 20 bébés, dont l’âge ne dépasse pas un an, a indiqué le Centre international des activités juridiques et institutionnelles dans un communiqué, ajoutant que ces bébés ont été accompagnés de leurs parents sur la piste

Cette première édition a été organisée en collaboration avec la préfecture de la province d’Essaouira, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale, qui a saisi cette occasion pour mener une campagne de sensibilisation auprès des mères, a souligné le président du Centre, M. Youssef El Mourih.

M. El Mourih a relevé que cette course internationale, qui a connu une participation importante du secteur privé, s’inscrit dans le cadre des activités du Centre visant à promouvoir les activités spécifiques aux bébés qui répondent à leurs besoins et favorisent leur épanouissement.

Plus de 1.000 spectateurs ont afflué à la salle couverte d’Essaouira pour assister à cet événement sportif unique, selon le Centre international des activités juridiques et institutionnelles, qui a relevé que les spectateurs ont exprimé leur satisfaction de cette initiative qui a connu un franc succès.

Cette journée a été également marquée par l’organisation d’activités artistiques et ludiques au profit des enfants de moins de 13 ans, animées par des groupes musicaux et patrimoniaux et des clowns, a indiqué la même source, notant que plus de 70% du public étaient des enfants et des mères.

« Cette course internationale est désormais un incontournable de l’agenda officiel du Centre international des activités juridiques et institutionnelles, et connaitra la contribution de partenaires institutionnels et privés lors des prochaines éditions, ainsi que la participation de nationalités arabes et africaines outre les Européens qui ont participé cette année ».