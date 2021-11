Inondations: les Marocains lancent un appel

Les récentes et fortes précipitations, que connaissent plusieurs villes du Royaume, ont provoqué des inondations dans certains quartiers populaires. Ce qui fait craindre aux citoyens une répétition des scénarios dramatiques des années précédentes.

A ce propos, les internautes ont exprimé cette crainte et ont pointé la fragilité des infrastructures des avenues et et rues dans plusieurs villes marocaines. Via les réseaux sociaux, l’on n’a pas manqué de relever que rénovation et maintien doivent être anticipés pendant la saison estivale et ne pas attendre l’hiver et la saison des pluies. Et ce, pour éviter toute mauvaise surprise et dégâts catastrophiques, à Dieu ne plaise!

De même que les internautes ont appelé à la mobilisation d’ équipes spécialisées et d’équipes de veille pour parer à toute urgence ou aléa, sachant que de nombreux citoyens ont exprimé leur colère et leurs doléances aux récentes inondations de leurs maisons.

Pour rappel, de fortes précipitations sont tombées, depuis le mardi 24 novembre, accompagnées de vents violents, dans plusieurs villes du Royaume, alors que plusieurs régions ont connu des chutes de neige, particulièrement dans la région d’Al Haouz.

L.A.