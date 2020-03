Inondations dans la province de Chefchaouen (VIDEOS)

Des orages violents et des pluies diluviennes ont provoqué des inondations au village Tighsa, commune rurale d’Amtar, arrondissement de Jebha, dans la province de Chefchaouen, ce mardi 24 mars.

Ces inondations ont causé plusieurs dégâts matériels et une grande détérioration des cultures. Une source de Le Site info a aussi précisé que ces conditions météorologiques ont eu pour conséquence l’enclavement de quelque 15 maisons et des dégâts matériels importants ayant affecté les citoyens de plus 7 communes le long de la côte de la province de Chefchaouen.

La même source souligne que les précipitations diluviennes, qui n’ont pas cessé pendant presque 24 heures, ont causé des dommages importants aux maisons, De même qu’elles ont provoqué l’érosion des sols et l’isolement de plusieurs maisons traditionnelles.

Larbi Alaoui