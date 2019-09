Inondations au Maroc: la circulation a été rétablie sur cette route

La circulation a été rétablie sur la route régionale n° 704 reliant Boumalne Dades à Msmrir après dégagement des blocs et débris rocheux dus aux éboulements causés par les écoulements et les crues des oueds, a indiqué samedi le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau dans un communiqué.

Pour plus de renseignements, le ministère appelle à téléphoner au 05 37 71 17 17.

La circulation avait été interrompue sur cette route après les fortes averses orageuses qu’a connues la province de Tinghir dernièrement.

S.L. (avec MAP)