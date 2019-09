Inondations à Ouarzazate: maisons effondrées, douars isolés…

Les averses orageuses qui se sont abattues mercredi dernier sur la région d’Ouarzazate ont isolé plusieurs douars. Selon une source de Le Site info, plusieurs maisons se sont effondrées dans la commune d’Immi Noulawn tandis que d’autres ont été fissurées, précisant qu’aucun blessé ou mort n’est à déplorer vu que les averses ont frappé la région pendant la journée.

Et d’ajouter que plusieurs têtes de bétails ont été tuées dans ces inondations. Leurs corps, noyés, n’ont d’ailleurs toujours pas été récupérés. On apprend également que plusieurs routes ont été coupées à cause des inondations et les habitants de douar Tizki sont bloqués et ne peuvent plus se déplacer.

La même source a précisé que les écoles et les maisons du douar ont été submergées par les eaux, ce qui a poussé les habitants, en panique, à exiger d’être déplacés ailleurs.

K.Z.