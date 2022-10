Inondations à Khénifra: une jeune fille échappe miraculeusement à la mort

Une jeune fille, emportée par la crue dans la région d’Amalou, à Khénifra, s’en est miraculeusement sortie grâce à l’intervention de certains riverains.

D’après une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, la victime, une collégienne, a chuté dans la rivière en crue. Des jeunes sont ainsi intervenus et ont réussi à la sauver. L’extrait a fait le tour de la Toile et les internautes n’ont pas hésité à louer le courage et l’abnégation de ces individus qui ont risqué leurs vies pour sauver la jeune fille.

A noter que la ville de Khénifra a été touchée par des pluies diluviennes, ce qui a provoqué de grandes inondations.

H.M.