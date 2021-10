Inondations à Casablanca: le sous-sol de Lydec est prêt (VIDEO)

A l’occasion de l’achèvement des travaux du sous-sol de stockage des eaux pluviales dans le quartier Lissasfa, au niveau de la route d’El Jadida, Lydec a organisé, mardi, une visite de terrain, au profit des journalistes et des autorités locales.

Dans ce contexte, Mohamed Mashhouri, le directeur régional de Lydec dans les préfectures de Ain Chok Hay El Hassani et Nouacer, a indiqué que cette visite de terrain organisée par Lydec a pour but de présenter la fin du projet de réalisation d’un sous-sol dans le quartier Lissasfa.

Ce dernier a ajouté que le sous-sol sera utilisé pour collecter les eaux pluviales et ainsi réduire le risque d’inondations au niveau de la route d’El Jadida.

Et d’expliquer que ce vaste et immense chantier a été réalisé en un temps record d’environ 14 mois, pour un coût de plus de 300 millions de dirhams.

S.L.