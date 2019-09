Innovation: le Maroc décroche deux médailles d’or à Istanbul

Le Maroc, représenté par les laboratoires de recherche, de développement et d’innovation “SMARTiLab” et “LPRI” de l’École Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI), s’est adjugé deux médailles d’or et 7 distinctions au Salon d’innovation d’Istanbul qui s’est déroulé du 17 au 20 septembre 2019 à Istanbul (Turquie).

L’EMSI a décroché les 2 médailles d’or pour son brevet Far “Smart Traffic” et “Smarty Factory”, indique un communiqué de l’École.

“Smart Traffic” est un système décentralisé basé sur l’identification par radiofréquence et le traitement des images, capable de gérer le trafic urbain d’une manière optimale et intelligente. Il identifie les véhicules en état d’urgence (VVIP, pompiers, ambulances, police …) et contrôle le feu de signalisation de manière dynamique.

Le second projet “Smarty Factory 4.0” est un appareil de communication multi-interface, multi-protocole, multi-industries, permettant l’acquisition de données sous forme de trames de bus de mode et d’entrées / sorties analogiques /numériques.

A travers l’EMSI, le Maroc s’est distingué de fort belle manière lors de cette édition, rehaussée par la visite du Président turc Turque Tayyip Erdogan, après sa remarquable participation au Salon International des Inventions et des Innovations Technologiques “Archimède” de Moscou, au Salon International des Inventions de Genève, au Salon de la créativité et de l’innovation Euro-Invent à IASI, au Salon International des inventions INTARG à Katowice, au salon de l’inventions à la silicon valley aux USA, au Salon des Inventions et des Innovations à Toronto, au salon d’innovation de Londres, au salon de l’Innovation d’Istanbul où l’école a représenté dignement le Maroc remportant un total de 14 médailles d’or, 4 médailles d’argent, un partinium, plusieurs trophées ainsi que des dizaines de distinctions pour la seule période depuis avril 2019.

Rappelons qu’en marge de ces salons, le Président de l’EMSI, professeur Kamal Daissaoui, a été fait chevalier de l’ordre des sciences et de l’innovation à l’IASI et à Londres.

M. Daissaoui a déclaré à cet effet qu’à l’EMSI “nous sommes fiers de représenter le Maroc dignement dans les différents salons de l’innovation. Ces résultats sont le fruit de la vision stratégique de l’École et de l’importance de la recherche scientifique pour l’établissement”.

Les enseignants chercheurs de l’EMSI démontrent la preuve par 9 que quand les jeunes marocains sont mis dans un environnement favorable, ils peuvent rivaliser avec le reste du monde y compris au niveau des nouvelles technologies et être primés face à des pays américains, européens et asiatiques.

Fondée en 1986, l’EMSI est la principale école d’ingénierie privée pluridisciplinaire au Maroc reconnue par l’État et est membre du réseau Honoris United Universities, 1er réseau panafricain d’enseignement supérieur privé.

Pionnière depuis plus de 33 ans, l’EMSI offre cinq filières de spécialisation à savoir l’ingénierie informatique et réseaux, ingénierie automatismes et informatique industrielle, génie industriel, génie civil bâtiments et travaux publics et ingénierie Financière et Audit.

Le Groupe EMSI compte 3 écoles à travers le Royaume à Casablanca, Rabat et Marrakech, toutes reconnues par le ministère de l’Enseignement Supérieur. L’EMSI a également développé un réseau de partenaires dont des entreprises de renom afin de faciliter l’insertion professionnelle de ses lauréats.

Il est à signaler que dans le cadre de la recherche scientifique, l’EMSI a conçu et développé 3 laboratoires de recherche dans les domaines de la recherche scientifique académique, l’innovation et l’invention. Le laboratoire SMARTiLab de l’École Marocaine des Sciences de l’Ingénieur a reçu plus de 29 distinctions et médailles dans plusieurs pays aux USA, en Chine, au Canada, en Corée, en Malaisie, en Turquie, en Russie et en Espagne où l’EMSI a représenté dignement le Maroc ce qui a été vivement salué par ses pairs et l’ensemble de la communauté scientifique.

S.L. (avec MAP)