Inondations à Tanger: les images chocs (vidéo)

Les fortes pluies qui se sont abattues vendredi sur la ville de Tanger ont provoqué des dégâts matériels très importants dans plusieurs quartiers de la ville.

Les pluies torrentielles ont emporté des voitures. Ce sont principalement les quartiers les plus défavorisés qui ont été dévastés par les eaux. Des routes ont également été endommagées. Les images en vidéo de nos confrères de Tanja 24.

De fortes averses parfois orageuses (30-100 millimètres) et des rafales de vent assez fortes sont prévues du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Maroc, avait annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Tanger-Assilah, Fahs Anjra, Taza et Taounate connaîtront des pluies variant entre 40 et 80 mm, alors que des précipitations (30-45 mm) s’abattront sur Kénitra, Sidi Kacem, Moulay Yacoub, M’diq-Fnideq et Meknès du vendredi à 11h au samedi à 10H, a fait savoir un bulletin de la DGM de niveau de vigilance orange.

Le dimanche de 01H à 20H, des pluies (40-80 mm) intéresseront Tanger-Assilah, Fahs Anjra, Chefchaouen, Larache, Tétouan et Ouezzane, d’après la DGM.