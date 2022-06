Initiative « Route de la Mecque »: les premiers pèlerins marocains sont arrivés à Médine

Les premiers pèlerins marocains qui ont bénéficié pour la première fois de l’initiative de la « Route de la Mecque », sont arrivés, jeudi à l’aéroport international Prince Mohammad Bin Abdulaziz de Médine.

Le Royaume du Maroc constitue ainsi le deuxième pays arabe dans lequel cette initiative est mise en œuvre.

Selon l’agence de presse saoudienne, les pèlerins marocains « sont passés par le hall réservé à l’initiative au sein de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, où ils ont été reçus par des représentants des organismes chargés de sa mise en œuvre ».

Elle a ajouté que le lancement de la « Route de la Mecque » au Royaume du Maroc s’inscrit dans la continuité des efforts du Royaume d’Arabie Saoudite pour faciliter le Hajj aux pèlerins et de la haute sollicitude du Roi saoudien Salman bin Abdulaziz Al Saud et du Prince héritier en vue de leur assurer les meilleures conditions de confort.

La « Route de la Mecque », initiée par le ministère saoudien de l’Intérieur, vise à finaliser les procédures des pèlerins bénéficiaires, en commençant par la délivrance du visa en ligne et en passant par l’accomplissement des procédures de passeport à l’aéroport du pays de départ, après vérification des exigences sanitaires, en plus du codage et du tri des bagages en fonction des modalités de transport et d’hébergement dans le Royaume.

Dès l’arrivée des pèlerins, ils se dirigent vers des bus pour les emmener à leurs lieux de résidence à La Mecque et Médine, tandis que les services compétents se chargent de livrer leurs bagages à leur domicile.

Plusieurs pèlerins marocains bénéficiaires de la « Route de la Mecque » ont salué cette initiative qui a contribué à soulager les pèlerins, à améliorer les services qui leur sont offerts et à leur faciliter les démarches de voyage, surtout après la longue période d’attente pour pouvoir accomplir le Hajj qui a été perturbé par la pandémie de la covid-19.

S.L. (avec MAP)