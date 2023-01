Infrastructure routière : présentation de l’étude préliminaire du projet d’autoroute Beni Mellal-Marrakech

Le wali de la région de Beni Mellal-Khenifra, Khatib El Hebil, a présidé le jeudi 26 janvier, au siège de la Wilaya, une séance de travail consacrée à la présentation de l’étude préliminaire du projet d’autoroute Beni Mellal-Marrakech, passant par les provinces de Fquih Ben Saleh, Kalaa des Sraghna et Rhamna, ceci en présence du gouverneur de la province de Fquih Ben Saleh, du président du conseil régional, du représentant du Ministère de l’Équipement et de l’Eau, des chefs des services extérieurs concernés, et des représentants du bureau d’études chargé dudit projet.

Dans son allocution, à cette occasion, le Wali de la région s’est félicité de ce projet structurant et des efforts déployés par tous les acteurs et parties prenantes pour sa concrétisation que ce soit au niveau central, régional ou provincial. Khatib El Hebil a également évoqué le rôle important que jouera ce projet dans la facilitation de la circulation à côté du dynamisme qu’il apportera au profit de la région et de l’ensemble du territoire national, ce qui impactera positivement l’attractivité du territoire et améliorera les services rendus.

Cette séance de travail a été marquée par la présentation d’un exposé par le représentant du Bureau d’études, comprenant des données et des explications sur l’état d’avancement des études préliminaires de ce projet. Cette intervention a été suivie d’une discussion et d’un ensemble de propositions qui seront développées à travers la collecte des données complémentaires liées à la réalisation de ce projet.

À l’issue de cette rencontre, le Wali de la région a insisté sur la nécessité de renforcer la concertation entre le Bureau d’études et tous les acteurs concernés, afin de surmonter toutes les contraintes et obstacles susceptibles de limiter la poursuite de la réalisation de ces études dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais, et aussi, afin de procéder à la concrétisation de ce projet structurant qui permettra de développer l’infrastructure routière de la région, d’augmenter son attractivité et sa compétitivité et de renforcer sa capacité à attirer les investissements, notamment dans le secteur du tourisme, qui demeure parmi les secteurs stratégiques permettant un épanouissement économique et social de la région.