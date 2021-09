Infirmière tuée à Casablanca: un témoin oculaire raconte (VIDEO)

Un affreux drame s’est produit ce lundi matin à Casablanca. La victime de cet odieux assassinat est une infirmière, exerçant dans une clinique privée, sise en face de l’hôpital du 20 Août.

Pour des raisons sûrement professionnelles, la jeune femme, âgée de 34 ans, s’était rendue de la clinique à l’hôpital public. Et c’est là qu’elle a été poursuivie, puis violemment agressée à l’aide d’une arme blanche par son assaillant.

Parmi les témoins oculaires de ce crime, une dame a déclaré à Le Site info qu’elle se trouvait à l’intérieur de l’hôpital du 20 Août quand elle a entendu des cris horrifiés et des pleurs, avant de se rendre sur place et devoir voir la jeune infirmière gisant dans son sang.

Ce spectacle atroce l’a mise dans tous états et lui a fait subir un grand choc, a-t-elle ajouté. « Je ne savais plus par où je suis entrée et comment je suis sortie de l’hôpital. Et je ne souhaite à personne de connaître le sort de cette pauvre infirmière », a déploré notre interlocutrice, avec tristesse et compassion.

