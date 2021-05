Inezgane: deux bus ravagés par un incendie

Un terrible incendie s’est déclenché, mardi, dans la zone industrielle de Tassila, à Inezgane, causant de lourds dégâts matériels.

Selon une source de Le Site info, le feu a entièrement ravagé deux bus garés à proximité d’un dépôt. Les éléments de la protection civile se sont précipités sur les lieux aussitôt alertés, afin de circonscrire l’incendie, ajoute-t-on.

Les causes de l’incident sont toujours inconnues. Une enquête a ainsi été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les causes et les circonstances du sinistre, précise la même source.

M.F.