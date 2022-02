Inezgane-Aït Melloul: cure de jouvence pour les établissements de santé

Une convention de partenariat relative à la qualification du système de santé au niveau de la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul a été signée, ce samedi à Agadir.

En vertu de cette convention paraphée lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, il sera procédé à la réalisation de plusieurs projets pour un montant global de 158 MDH dont une contribution de 48% du ministère de tutelle et 26% de la région de Souss-Massa, alors que le reste du financement sera assuré par les collectivités territoriales concernées.

Il s’agit de la livraison d’ambulances catégorie A au profit du centre médical de proximité Leqliaa, ainsi que la construction et l’équipement des centres urbains de santé au niveau des quartiers Rmel et Tarrast à Inezgane, et un autre à Aït Melloul.

Il est question également, de la qualification des services de la morgue et du laboratoire relevant de l’hôpital provincial d’Inezgane, ainsi que la construction et l’équipement du service d’accueil, des urgences et d’une unité de réanimation au sein de la même infrastructure de santé.

De même, dans le cadre de cette convention, qui va de pair avec les Hautes Instructions Royales visant la réforme et la qualification du secteur de santé, il est prévu la qualification des centres et des unités sanitaires au niveau de la préfecture, outre la mise en place d’un hôpital à Aït Melloul.

La cérémonie de signature de cette convention s’est déroulée en présence notamment, du Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, du gouverneur d’Inezgane-Aït Melloul, Ismail Aboulhokouk, et du président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli.