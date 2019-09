Incidents à Laâyoune: les explications de la DGSN

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune ont arrêté, lundi soir, deux individus âgés de 24 et 30 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de vol sous la menace de l’arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La préfecture de police de Laâyoune avait reçu, dimanche, une plainte de deux conducteurs accusant les deux suspects de vol sous la menace de l’arme blanche à une heure tardive de la nuit, ayant ciblé des sommes d’argent et des téléphones portables, précise la DGSN dans un communiqué. Selon la même source, les enquêtes et les investigations menées par la police judiciaire ont permis d’interpeller les deux mis en cause au quartier El Wahda à Laâyoune.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels qui leur sont reprochés, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)