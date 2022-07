Incendies de Ksar El-Kébir: les habitants lancent un appel (VIDEO)

La région de Ksar El-Kébir a été dévastée par la vague de chaleur que connait le Royaume actuellement. Plusieurs incendies se sont déclarés dans la région dans la semaine du 11 juillet, causant de nombreux dégâts matériels au passage.

Plusieurs habitants de la région ont tout perdu du jour au lendemain, dans la mesure où le feu a emporté leurs habitations, récoltes, bétails, etc. Des gens en situation précaire qui ont tout perdu à cause de cette catastrophe naturelle.

Mobilisé sur place, Le Site Info s’est entretenu avec plusieurs victimes des incendies, et le message est clair pour le moment : il faut accélérer le déploiement du plan de soutien aux victimes des incendies de forêt. L’une des victimes nous a ainsi indiqué qu’elle a tout perdu et qu’elle ne peut plus entretenir sa famille.

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait donné ses Hautes instructions au Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, afin de venir en aide aux habitants des régions sinistrées. Une convention-cadre a été signée le 22 juillet à Rabat à cet effet, mobilisant une enveloppe budgétaire de 290 millions de dirhams.

L’autre objectif de cette initiative est de lancer des opérations de reforestation sur quelque 9330 hectares et de remise en valeur des arbres fruitiers touchés, de renforcer les moyens de prévention et de lutte contre de nouveaux incendies et d’atténuer l’impact sur les éleveurs de bétail et les apiculteurs dans les régions touchées. La convention porte également sur la création de 1000 opportunités d’emploi supplémentaires dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dédiée aux personnes touchées et aux membres de leurs familles pour travailler dans les chantiers du programme awrach.

