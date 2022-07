Incendies de forêt à Larache: deux morts, 500 familles déplacées

Des feux se sont déclarés, lundi, dans la forêt de « Bouhachem Jbel El Alem » relevant des communes de Tazourt et Beni Aârouss, la forêt « Menzla » dans la commune de Sahel, ainsi qu’à proximité du douar « Rmel » dans la commune de Zaâroura, apprend-on auprès des autorités locales de la province de Larache.

Pour faire face à ces feux, des équipes d’intervention composées de membres de la Protection civile, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, des services des eaux et des forêts et des autorités locales, ainsi que des membres de l’Entraide nationale et des volontaires de la population locale, ont été mobilisés, appuyés par des engins de pompiers, de camions-citernes, d’ambulances, de véhicules de transport et de quatre bombardiers d’eau « Canadair », selon les mêmes sources.

Les premiers efforts des équipes d’intervention ont été orientés pour assurer la sécurité des habitants des douars limitrophes aux foyers de feux, a-t-on ajouté, précisant que 500 familles ont été déplacées de leurs habitations de manière préventive pour parer à tout risque éventuel.

Il s’agit des habitants de 10 douars concernés par l’incendie de la forêt « Bouhachem Jbel El Alam » et de 36 familles de douar « Rmel ».

Deux femmes, qui n’ont pas voulu répondre aux appels des autorités locales et des forces publiques à évacuer les maisons menacées par le feu, ont trouvé la mort par asphyxie.

Les équipes d’intervention sont parvenues, jusqu’ici, à contenir l’incendie enregistré au niveau de la forêt « Menzla » où près de 30 hectares de couvert forestier ont été ravagés, alors que 90% de l’incendie déclaré à proximité de douar « Rmel » dans la commune de Zaâroura ont été circonscrits. Les efforts se poursuivent toujours pour maîtriser quatre foyers de feux dans les communes de Tazourt et Beni Aârouss.

