À la demande de Macron, un Français détenu au Maroc sera extradé vers son pays

Le président français Emmanuel Macron, qui avait promis d’intervenir personnellement pour rapatrier Thomas Gallay, un détenu français incarcéré au Maroc pour terrorisme, a tenu sa promesse.

Ce lundi, le ministère de la Justice a indiqué avoir répondu favorablement à la demande formulée personnellement par le locataire de l’Elysée.

“Les autorités marocaines ont donné leur accord pour le transfèrement du ressortissant de nationalité française, le dénommé Gallay Thomas Goerges, afin de lui permettre de purger le reste de sa peine d’emprisonnement dans son pays”, indique le département de Mohamed Aujjar dans un communiqué.

Et de souligner que “l’approbation par le Maroc de la demande de transfèrement du ressortissant français est intervenue après que toutes les conditions prévues par la loi ont été remplies, et ce, conformément aux dispositions légales nationales régissant la coopération judiciaire avec les pays étrangers, ainsi qu’au terme d’une application fluide des dispositions de la convention judiciaire bilatérale conclue en la matière entre le Royaume du Maroc et la République française”.

Le ministère a tenu à rappeler que Thomas Gallay a été interpellé par les autorités sécuritaires marocaines pour “suspicion de lien avec un réseau terroriste composé de neuf individus qui se préparaient à commettre des crimes dangereux pour la sécurité et l’ordre publics”.

“Les investigations et les enquêtes menées à l’époque sous la supervision directe du parquet général compétent ont révélé que ledit ressortissant français avait mis à la disposition de ‘l’émir’ de ce réseau terroriste ses compétences scientifiques en informatique en vue de mettre au point et arranger des enregistrements et des vidéos de promotion de plans terroristes, analogues à ceux utilisés par l’organisation terroriste Daech. Des supports et des médias électroniques contenant des vidéos de même nature ont été également retrouvés en possession du ressortissant français lors des perquisitions effectuées à son domicile”, ajoute la même source.

Rappelons que la chambre criminelle de Première Instance de la Cour d’Appel de Rabat avait condamné le citoyen français à six ans de prison ferme, avant que la chambre criminelle de la Cour d’Appel ne décide de commuer la peine à quatre ans de prison ferme.

