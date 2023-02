Inauguration d’une classe de préscolaire au profit des élèves de la commune de Sidi YAHYA ZEAR

L’Association des Participants Marocains aux Programmes de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (l’APMP/JICA), a organisé, en partenariat avec la JICA et la Direction Provinciale Skhirat-Temara du Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, une cérémonie d’inauguration d’une classe dédiée à l’enseignement préscolaire que l’Association a équipé, avec l’appui de la JICA, en matériels et outils permettant les conditions nécessaires d’apprentissage.

Cette action solidaire et l’une des activités socio-éducatives annuelles que l’APMP/JICA réalise au niveau national et principalement dans le monde rural.

Elle s’aligne avec la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste qui a souligné l’importance de l’enseignement préscolaire, en précisant que « l’enseignement préscolaire constitue le socle à partir duquel toute réforme doit être initiée », et ce à l’occasion de la Journée nationale sur l’enseignement préscolaire, en donnant, le 18 juillet 2018 à Skhirat, où Sa Majesté a donné le coup d’envoi du Programme national de généralisation et de développement du préscolaire.

Cette cérémonie qui a connu la présence des membres de l’Association a été honorée par la présence du Représentant résident de la JICA, Monsieur ITO TAKASHI, le Directeur provincial du Ministère de l’Eduction, du Préscolaire et des Sports à Skhirat-Témara, Monsieur Brahim BEN CHARKI, les Chef de service des affaires générales, de la communication et du partenariat, et de la programmation et de la carte scolaire de Direction provinciale, les représentants de l’association des parents d’élèves ainsi que des Représentants de l’Autorité locale et de la Fédération des associations du préscolaire.

A cette occasion le Représentant résident de la JICA et la Présidente de l’APMP/JICA, Madame Malika OUALI, ont souligné l’engagement de la JICA et de l’Association par leurs activités dans les stratégies de développement du Royaume, notamment le programme de développement du préscolaire dans le monde rural, et l’excellence de leur partenariat, base de réussite de leurs actions.

À noter que l’APMP/JICA, a été créée en 1989 et comprend plus de 1800 membres qui sont de hauts cadres et responsables appartenant, aussi bien au secteur public que privé, et qu’elle a été primée en 2019 du prix de reconnaissance de la JICA.