Imzouren: la vidéo d’une fillette percutée par une voiture choque la Toile

La Toile est en choc à cause d’une vidéo largement diffusée d’un terrible accident de la route à Imzouren. Une fillette de six ans, en traversant la route, a été violemment percutée par un pick up.

Dans une déclaration à Le Site info, Salim, l’oncle de la victime, a assuré que la petite fille s’en est miraculeusement sortie, précisant que l’accident a eu lieu jeudi 7 mars. «Elle n’a heureusement pas eu de fractures ni de blessures graves. Mais elle perd souvent connaissance vu le choc qu’elle a reçu», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter que l’état de la fillette est stable et qu’elle suit des séances de thérapie. «Le chauffeur du pick up, qui roulait à une vitesse vertigineuse, a pris la fuite après l’accident et n’a toujours pas été interpellé», a précisé l’oncle.

