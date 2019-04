Importantes nominations au sein de la gendarmerie royale

L’état-major de la gendarmerie royale a décidé la désignation de nouveaux responsables, des officiers et des colonels, à la tête de services qui étaient dans l’ombre jusqu’à présent.

Selon le quotidien Al Massae, cette décision fait suite à la mise à la retraite de plusieurs responsables, dont des colonels et des colonels- majors. Alors que d’autres ont été démis de leurs fonctions et remplacés par de nouvelles et fraîches compétences.

Tous ces mouvements et nominations, précise le journal, concernent plusieurs unités de la gendarmerie royale, essentiellement le service de l’équipement et de l’armement, le Centre sportif des FAR à Salé, ainsi que les brigades mobiles.

Surpervisés par le général de division Mohamed Haramou, patron de la gendarmerie royale, ces désignations ont pour objectif d’insuffler du sang neuf dans divers services sensibles, précise le journal. Comme ils visent aussi davantage de transparence et de meilleure gouvernance du budget alloué, notamment au service central parc auto et maintenance et au service chargé des logements familiaux des gendarmes.

L.A et K.C