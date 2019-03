Immigration illégale: la DGSN frappe fort à Nador

Dans le cadre des opérations sécuritaires conjointes de lutte contre les réseaux de l’immigration illégale, la Brigade nationale de la police judiciaire a procédé, en coordination avec les éléments de la police judiciaire de Nador, Fès et Sefrou, à l’arrestation de 14 individus, dont un faisant l’objet d’un avis de recherche national pour meurtre prémédité et coups et blessures avec préméditation, soupçonnés de lien avec un réseau criminel spécialisé dans l’organisation d’opérations d’immigration illégale.

Ce réseau criminel, qui a des ramifications dans plusieurs villes marocaines, a été démantelé sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que l’enquête préliminaire a permis d’interpeller 9 suspects au niveau de Bentayab et Driouch, près de Nador, et la saisie de 7 voitures légères de différents modèles, des téléphones portables et d’importantes sommes d’argent soupçonnées provenir de ces actes criminels.

Les investigations menées ont révélé que ce réseau criminel entretenait des liens avec d’autres complices s’activant à Fès et Sefrou, où 5 autres suspects, dont deux femmes, ont été interpellés, en possession de 3 voitures et un zodiac, précise la DGSN dans un communiqué.

Parallèlement, les recherches menées dans le cadre de cette affaire ont permis l’interpellation à Driouch de 8 candidats à l’immigration illégale, tous de nationalité marocaine, que les membres du réseau criminel s’apprêtaient à faire migrer clandestinement vers l’Europe, selon la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet, en vue d’élucider les ramifications de ce réseau criminel et d’arrêter toutes les personnes présumées impliquées dans cette affaire, conclut le communiqué.

