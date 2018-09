Immigration clandestine: le Maroc passe à la vitesse supérieure

L’enquête menée par les services de la Gendarmerie royale sous la supervision du parquet compétent a révélé que les deux mis en cause ont reçu des sommes d’argent en contrepartie de leur acte, ajoute-t-on, notant que les investigations se poursuivent pour identifier et appréhender les autres personnes impliquées dans ces actes criminels.

Pas moins de 230 personnes, dont des Marocains et des Subsahariens impliqués dans l’organisation d’opérations d’immigration clandestine, ont été arrêtées depuis le début de l’année et présentées devant la justice , apprend-on auprès des autorités de la préfecture de la province de Nador.