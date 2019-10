Immigration clandestine: deux arrestations à Dakhla

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Dakhla ont arrêté, mardi matin, deux individus âgés de 25 et 31 ans pour leur lien présumé avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de l’immigration clandestine et l’escroquerie.

Les deux prévenus ont été interpellés en compagnie de quatre candidats à l’immigration clandestine alors qu’ils étaient en train de préparer une opération migratoire par voie maritime, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Lors de cette opération, il a été procédé à la saisie de plusieurs matériaux et équipements utilisés dans l’immigration clandestine, dont 1200 litres de carburants, cinq moteurs d’embarcations, une grande boussole et un GPS, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire qui s’inscrit dans le cadre des efforts intenses menés par les services de la DGSN pour lutter contre l’immigration clandestine dans toutes les régions du Royaume et à travers les différents vois terrestres et maritimes, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)