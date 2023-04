Immigration clandestine: belle opération de la DGSN dans le sud du Maroc

La Brigade antigang relevant de la Sûreté provinciale de Laayoune a interpellé, lundi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, le propriétaire présumé d’un atelier de fabrication de canots pneumatiques traditionnels réservés à l’organisation d’opérations d’immigration clandestine.

Le prévenu (35 ans), aux antécédents judiciaires pour organisation de l’immigration illégale et la traite humaine, a été interpellé à Laayoune, précise une source sécuritaire, faisant savoir que la perquisition de son atelier situé au lotissement Al-Wifaq dans la même ville a permis la saisie d’un canot pneumatique de fabrication récente, ainsi qu’une cagoule, un rouleau de plastique et plusieurs matières et matériels utilisés dans la fabrication et le montage de ces embarcations.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et investigations se poursuivent afin de déterminer toutes les ramifications de cette activité criminelle.

S.L.