Immatriculations et vente de véhicules d’occasion: ce qui va (enfin) changer

Le ministère du Transport active le projet de dématérialisation totale du processus relatif à l’immatriculation des véhicules neufs et de vente de véhicules d’occasion à travers un portail au profit des professionnels du secteur automobile.

Une initiative qui intervient presque cinq ans après la signature de la convention avec l’Association des importateurs de véhicules au Maroc pour la réalisation de ce chantier, rapporte Le Matin.

L’objectif est d’asseoir plus de transparence et de fiabilité dans la relation avec les concessionnaires et les revendeurs agréés tout en renforçant la performance opérationnelle en réduisant les délais, les coûts et les ressources mobilisées.