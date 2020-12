Imilchil: plusieurs touristes bloqués par une tempête de neige

Plus de peur que de mal pour un groupe de touristes marocains. Ces derniers ont été surpris samedi par une violente tempête de neige dans la région d’Imilchil. D’après des sources concordantes, 15 touristes, dont 11 femmes, en provenance de Rabat et Benslimane sont partis en voyage organisé pour découvrir la province et profiter des chutes de neige. Le groupe a été bloqué par la tempête au niveau des lacs d’Isli et de Tislit.

Alertés, les autorités locales, les services de la gendarmerie royale et les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux et ont réussi à sauver le groupe de touristes. Ils ont été transférés au centre d’Imilchil à bord d’une ambulance.

N.M.