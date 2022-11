Ilham Shaheen fortement critiquée pour son caftan marocain « osé » (PHOTO)

L’actrice égyptienne, Ilham Shaheen, a subi des critiques acerbes de la part de ses fans et followers sur le réseau social Instagram.

En cause, le caftan marocain qu’elle arborait lors de la cérémonie de clôture du Festival cinématographique du Caire. En effet, l’artiste égyptienne a publié, via son compte officiel Instagram, une photo d’elle arborant un bel habit traditionnel marocain.

Sauf que celui-ci a été jugé « osé et impudique », faisant voir des parties des charmes féminins d’Ilham Shaheen. D’où ces critiques acerbes et cette indignation des admirateurs, fans et followers.

A noter que la cérémonie de clôture du Festival cinématographique de la capitale du pays des Pharaons, a été un vrai défilé de mode où les vedettes féminines ont rivalisé de tenues de soirée, soit des modernes, soit de confection traditionnelle. L’actrice égyptienne Hiba Magdy, quant à elle, a choisi de porter un beau caftan marocain.

L.A.