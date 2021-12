Il va pleuvoir au Maroc ! Voici les villes concernées

A partir de ce samedi, des averses orageuses sont prévues dans plusieurs villes du Maroc. Contacté par Le Site info, Houcine Youaabed a indiqué que ces pluies concerneront les régions du Moyen-Atlas, le Souss et le sud-est.

D’après le responsable communication de la météorologie nationale, les averses se poursuivront toute la semaine, au grand bonheur des agriculteurs.

Les villes où il va pleuvoir sont Casablanca, Mohammedia, Bouznika, Témara, Rabat, Salé, Kénitra, Larache, Assilah, Tanger, Tétouan, Fnideq, Mdiq, Sidi Kacem, Fès, Meknès, Taza, Ifrane, Taounate, Boulemane, Khénifra, El Jadida, Khouribga, Béni Mellal, Berrechid, Settat, Benguerir, Marrakech, Safi et Essaouira.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 18 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid, la matinée et la nuit, avec gelée sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux.

– Brume ou brouillard par endroits sur les plaines atlantiques nord, les côtes sud et l’Oriental.

– Pluies ou averses éparses et risque d’orages localisés par endroits sur les provinces du Sud, débordant la nuit suivante sur l’Anti-Atlas, le Souss et l’extrême Sud-Est.

– Nuages denses et gouttes de pluie sur la Méditerranée.

– Temps stable et clair à peu nuageux sur le reste du Royaume.

– Chasse-poussières sur le nord des provinces du Sud.

– Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur le Tangérois et le nord des provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -06/01°C sur l’Atlas, -01/05°C sur le Rif, les hauts plateaux orientaux, Oulmès et les versants sud-est, 05/12°C sur le Saiss, le reste du Nord, le Centre, l’extrême Sud-Est et l’est des provinces du Sud et de 10/17°c sur le reste du pays.

– Températures maximales de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas, les hauts plateaux orientaux et le Rif, 15/22°C sur le Nord, le Saiss, le Sud-Est et les côtes, 20/27°C sur les plaines centre, le Souss et le nord-est des provinces du Sud et de 25/30°C partout ailleurs.

– Mer agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Tarfaya et peu agitée ailleurs.

H.M.