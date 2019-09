Il tente d’escalader Bank Al-Maghrib, la DGSN intervient

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune ont arrêté, mardi tôt dans la matinée, un individu âgé de 24 ans, aux antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de tentative d’escalade à l’intérieur d’un établissement financière pour motif de vol.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les agents de sécurité en poste au siège de Bank Al-Maghrib à Laayoune, en concertation avec les fonctionnaires de la sûreté nationale chargés de la surveillance, ont surpris le suspect en flagrant délit de tentative d’accès à l’établissement par escalade pour motif de vol, précisant qu’il a été procédé à la saisie en sa possession d’une valise contenant des gants, des outils pour casser les serrures et du matériel électrique pour découper les barres métalliques.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier tous les actes criminels qui lui seraient reprochés, selon la même source.

S.L. (avec MAP)