Il fuit la police marocaine et tombe dans les filets de la Guardia Civil (VIDEO)

On aurait dit qu’il s’agit d’une scène d’un film d’action made in Hollywood, il est plutôt question de réalité. Un Marocain résident à l’étranger, à bord de sa voiture, avait refusé d’obtempérer aux ordres de la Gendarmerie royale au poste frontière de Bab Sebta et a été interpellé par les autorités espagnoles.

Selon des médias ibériques, l’individu avait réussi à passer tous les points de contrôle, roulant à tombeau ouvert dans une voiture immatriculée en Belgique. Il a quand même été intercepté par les autorités espagnoles, d’après les mêmes sources.

Et un enregistrement vidéo, publié sur les réseaux sociaux, fait voir toute la scène digne d’un film d’action américain.

A.L.