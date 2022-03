Il faut autoriser la reprise des liaisons maritimes, selon Pr Ibrahimi

Le directeur du laboratoire de biotechnologie médicale à la faculté de médecine et de pharmacie, de Rabat, membre du Comité technique et scientifique, pense qu’il est temps que les autorités compétentes autorisent la reprise des liaisons maritimes de et vers le Royaume.

Via une publication sur sa page officielle Facebook, Pr Azeddine Ibrahimi a rappelé que les liaisons maritimes n’ont pas été interdites en plein pic de la pandémie. Et c’est pour cette raison qu’il ne voit aucun inconvénient à leur nouvelle reprise. Cependant, il tient à souligner que le respect des mesures restrictives reste de mise, dont le port du masque de protection, et celui de la distanciation physique.

Par ailleurs; Pr Ibrahimi soutient que l’accomplissement des prières des » Tarawih » pourra se faire au sein des mosquées, lors du prochain mois sacré de Ramadan. Et pour ce faire, nous devrions cesser cette polémique sur les lieux des ablutions et leur rapport avec la sécheresse et les autres crises que connaît le monde, a-t-il poursuivi.

L.A.