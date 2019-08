Il diffuse des photos sur Facebook et se fait arrêter par la DGSN

Les éléments de la Brigade locale de la police judiciaire du district de sûreté à Belksiri ont arrêté, jeudi, un individu aux multiples antécédents judiciaires qui était apparu sur des réseaux sociaux en brandissant des armes blanches dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la sécurité des citoyens.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le suspect, âgé de 23 ans, a publié sur les réseaux sociaux trois de ses photographies, accompagné d’autres personnes, dans lesquelles il apparait en possession d’armes blanches sans motif légitime et dans des conditions qui pourraient inciter à commettre des crimes et délits d’atteinte contre des personnes et des biens.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et investigations se poursuivent pour appréhender les autres complices, en vue d’élucider les circonstances de leur possession d’armes blanches sans motif légitime et de déterminer d’éventuels actes criminels qui leurs seraient reprochés, selon la même source.

S.L. (avec MAP)