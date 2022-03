Il a neigé à Ifrane (PHOTOS)

Des chutes de neige et une baisse de température touchent ces jours-ci plusieurs régions du Maroc. Il a ainsi neigé à Ifrane, Khénifra, Sefrou, Taza, Midelt, Boulemane, Azilal, Béni Mellal, Al Haouz, Tinghir et d’autres provinces du Royaume, au grand bonheur des amoureux de la nature.

Ifrane s’est parée de son manteau blanc et offre aux habitants et aux touristes de magnifiques paysages. La province a désormais des airs paradisiaques et une beauté pour le moins envoûtante.

Les autorités, de leur côté, se sont mobilisées pour la circonstance et ont entamé une série d’opérations de déneigement nécessaires au niveau des routes touchées par les chutes de neiges.

Pour rappel, de fortes pluies parfois orageuses, des chutes de neige et de fortes rafales de vent sont prévues à partir de mardi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte.

Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses (30 à 60 mm) intéresseront, du mardi à 11h00 au mercredi à 06h00, les provinces d’Essaouira, Safi, Tiznit, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taroudant, Sidi Ifni et Guelmim, précise la DGM dans ce bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des chutes de neige de 30 à 70 cm seront observées, du mardi à 11h00 au jeudi à 12h00, dans les provinces d’Azilal, Béni-Mellal, Khenifra, Midelt et Al-Haouz.

Des chutes de 15 à 20 cm intéresseront, du mardi (11h00) au mercredi (23H00), les provinces de Ifrane, Boulemane, Taza, Sefrou, Chichaoua, Taroudant, Ouarzazate, Tinghir, Al Hoceima, Guercif et Figuig.

La DGM fait état aussi de fortes rafales de vent (75-85 km/h) qui seront observées le mardi (11h00 à 20h00) dans les provinces de Figuig, Jerada et Oujda-Angad.

S.L.