Ifrane, Michlifen, Boulemane… Hauteurs de neige relevées par la météorologie

Voici les hauteurs de neige relevées en centimètres vendredi 3 décembre par la Direction générale de la météorologie :

Province d’Ifrane :

Ifrane aéroport : 03 Ifrane ville : 05

Timhdit :03

Michlifen : 15 au pied et 20 sur le sommet Jbel habri : 17 au pied et 23 sur le sommet Jbel hayane: 16 au pied et 24 sur le sommet Bakrite : 16 au pied et 20 sur le sommet Tizguit : 03

Boulemane : 07

Province de Taza :

Bouiblane : 50 au pied et 70 sur le sommet Bab Boudir : 03 Tamtghoust : 10 Ajdir : 04

Province de Midelt :

Ait Abdi : 15

Imlchil : 12

Amenzi :12

Tighiste : 12

Caidat Anemzi :

Amenzi :12

Anefgou :6

Toghdouine : 12

Tirghisste : 12

Aghedou : 6

Ait Merzoug : 12

Caidat Ait Ouadir

Tanourdi : 10

Tizi N’ghachou : 10

Ait Ben Yacob : traces

Caidat Itzer:

Hjirt : 20

Itzer : traces

Caidat Tounfit:

Tounfit :6

Sidi Yahya ou Youssef : 6

Caidat agoudim :

Agoudim : 5

Taararte : 5

Caidat Bouazmou :

Bouazmou : 5

Province Azilal:

Tamda : 7

Aghbar :7

Jbel Azourki : 07 au pied et 15 sur le sommet Jbel Rat : 08/10

Jbel Ayouy : 08/15

Jbel Targa : 03/08

Jbel Amerzay : 03/09

Jbel Til : 03/07

Jbel Tourfana : 02

Jbel Tamdoute : 05

Jbel Nouazoun : 15

Jbel Moriq: 20

Tingarf : 20

Tibrchite : 15

Sidi Boukhlaf : 02

Province Taourirte :

Al Ateuf : 3.