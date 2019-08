Ifrane: le coup de gueule du gouverneur contre des responsables de la région (VIDEO)

Abdelhamid Mazid, gouverneur de la province d’Ifrane, a réprimandé certains responsables de la région après avoir constaté plusieurs défaillances lors d’une visite d’inspection, jeudi, à Ain Vitel et La Prairie.

Dans des vidéos qui ont largement circulé sur la Toile, le gouverneur tire à boulets rouges sur certains membres de la délégation qui l’accompagnait à cause de leur indifférence et leur incompétence.

«C’est fini. Vous n’allez plus accéder à Ain Vitel. Vous escroquez les gens et vous n’avez pas respecté les règles que nous avons établies lors de notre dernière réunion. Je ne veux plus vous voir ici. Allez vous-en !», a-t-il ordonné à l’un des vendeurs de la place.

On apprend, d’après la vidéo, que Abdelhamid Mazid s’était entretenu il y a quelques mois avec les vendeurs qui pullulent dans les régions touristiques de la province et leurs avait ordonné de ne plus voler les touristes et fixer un prix correct à leurs produits. “Quittez les lieux. Je mettrai en prison tous ceux qui ne respecteront pas mes ordres”, a-t-il menacé.

Le coup de gueule du gouverneur d’Ifrane a d’ailleurs été applaudi par les internautes qui ont appelé les responsables dans différentes villes du Royaume à prendre exemple sur lui.

N.M.