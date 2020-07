Ifrane: la colère monte chez les hôteliers

En cette période de canicule, la ville d’Ifrane est une destination de choix pour les habitants de la région Fès-Meknès et les touristes. Toutefois, cela ne fait pas forcément le bonheur des opérateurs hôteliers dont les affaires sont plombées par l’informel.

La ville d’Ifrane est une oasis de fraîcheur pour les habitants de la région Fès-Meknès. C’est aussi une destination prisée par les touristes nationaux. Malgré le contexte de la crise sanitaire, plusieurs habitants de la région fuient la vague de chaleur pour le climat tempéré d’Ifrane, où la température est souvent inférieure de 10 à 14° par rapport aux autres villes de la région où le thermomètre affiche entre 40 et 45°. Chaque jour, des centaines d’automobilistes arrivent à cette destination réputée pour ses lacs et sources naturels. L’activité touristique dans la ville constitue un vecteur de création d’emplois avec plus de 300.000 journées de travail par an. Malgré la dynamique enregistrée en cette période, les hôteliers de la ville ne sont pas contents. En effet, leurs affaires sont plombées par le logement informel (logement chez des particuliers et la location des résidences secondaires). Dernièrement, un couple installé dans un appartement meublé a trouvé la mort à cause d’une fuite accidentelle de gaz butane dans la salle de bains. L’enquête ouverte sous la supervision du parquet compétent porte sur les conditions de location à la nuitée de cet appartement et sur les normes de sécurité qui font défaut. Ce type d’hébergement impacte négativement les nuitées et les dépenses générées par les touristes échappent aux statistiques. Il représente aussi une source de mécontentement des professionnels du tourisme à Ifrane qui se plaignent de la concurrence déloyale.

À l’issue d’une réunion organisée dernièrement avec les opérateurs touristiques de la ville, le gouverneur de la province, Abdelhamid El Mazid, a incité tous les opérateurs à une mobilisation totale pour réussir la relance de l’activité touristique dans cette ville, et ce, en réservant un meilleur accueil aux estivants tout en leur assurant des services de qualité. Il a assuré aux opérateurs locaux que tout le soutien nécessaire leur sera apporté pour alléger l’impact de la Covid-19 sur le secteur touristique, ajoutant qu’un programme est en cours d’élaboration pour attirer davantage de touristes et ériger la ville en destination de choix durant cet été. Pour ce qui est des investissements touristiques, la province d’Ifrane assiste à la réalisation de trente-cinq nouveaux établissements d’hébergement touristique d’un investissement global de 385,5 millions de DH. Ces projets, d’une capacité d’accueil de plus de 2.000 lits, viendront renforcer l’infrastructure hôtelière de la ville d’Ifrane et sa province, qui demeurent parmi les destinations les plus prisées en cette période, selon des données de la délégation régionale du tourisme.

À Ifrane, le nombre des établissements hôteliers classés s’est établi, à fin décembre dernier, à 62 avec une capacité litière de plus de 3.000 lits. Ces établissements se répartissent entre les hôtels (13 unités), les résidences hôtelières (4), les maisons d’hôtes (2), les auberges (9), les gites (19), les pensions (7) et les campings (2), outre les unités d’accueil relatives au tourisme social et associatif, à savoir les centres d’estivage relevant des associations des œuvres sociales des secteurs privé et public.

Mehdi Idrissi (Source: Les Inspirations ÉCO)

S.L.