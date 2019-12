Ifrane: de jeunes MRE se sont donnés rendez-vous à l’université Al-Akhawayn

La 3ème édition de l’université d’hiver des jeunes marocains du monde s’est ouverte, samedi à Ifrane, sous le signe du ‘’vivre-ensemble’’.

Initiée par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger en partenariat avec l’université Al-Akhawayn, cette rencontre qui connait la participation de dizaines de jeunes, vise à consolider les liens des nouvelles générations des marocains établis à l’étranger avec leur mère patrie, le Maroc, à favoriser les échanges interculturels et à consacrer les valeurs de tolérance et du respect de l’autre.

La 3ème édition de l’université d’hiver est l’occasion, également, pour ces jeunes d’échanger avec des experts et des compétences nationales de manière à renforcer leur intégration dans les pays d’accueil et leur ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles.

S’exprimant à l’ouverture de cette rencontre, la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi a souligné que le vivre–ensemble est fortement ancré chez les Marocains du monde, “qui ont toujours été un modèle d’interaction avec l’autre au sein des sociétés d’accueil”.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de “la mise en œuvre de la stratégie nationale des Marocains du monde visant à renforcer leurs liens avec leur patrie et à préserver leur identité nationale et leurs liens humains, tout en les aidant à s’intégrer dans leurs pays d’accueil, a fait savoir Mme El Ouafi, ajoutant que l’université d’hiver fait partie du “Programme des universités culturelles”, lancé par le ministère depuis 2009, et dont le nombre des bénéficiaires a atteint plus de 2.800 jeunes.

De son côté, le président de l’université Al-Akhawayn, Amine Bensaid, a mis l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts pour consolider l’identité nationale et spirituelle des Marocains à travers le monde, particulièrement des nouvelles générations et de les accompagner pour qu’ils puissent relever les différents défis auxquels ils sont confrontés dans les pays d’accueil.

M. Bensaid a souligné que cette manifestation est une opportunité pour les participants de renforcer leur interaction avec leur pays le Maroc et de découvrir la richesse et la diversité de son patrimoine culturel et ses valeurs basées sur le dialogue, la tolérance et le respect de l’autre.

Cette édition connait la participation de jeunes Marocains du monde âgés entre 18 et 25 ans, qui se sont distingués dans différents domaines. Ils sont issus de plusieurs pays dont l’Espagne, l’Italie, l’Algérie, la Belgique, le Canada, la France, la Tunisie, les Pays-Bas et l’Angleterre.

Le programme de cette 3ème édition prévoit notamment plusieurs ateliers axés sur les valeurs du vivre-ensemble et une conférence sous thème: “Unité et intégrité territoriale: parcours et actualités”.

