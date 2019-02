Hystérie collective dans un collège à Casa: le ministère réagit

Depuis quelques heures, de fortes rumeurs ont circulé selon lesquelles les collégiennes de l’établissement Imam Qastalani, à Casablanca, dans un état hystérique, auraient été hypnotisées par un charlatan.

A ce propos, une source de Le Site info a balayé d’un revers de main ces rumeurs et assuré que ces allégations sont totalement infondées. “Les informations diffusées par certains médias selon lesquelles ces élèves ont été victimes de charlatans ou ont consommé des drogues sont fausses”, a affirmé le directeur régional de la délégation Al Fida Mers Sultan.

Et d’ajouter que le médecin qui a été dépêché sur les lieux a examiné les concernées et a précisé, dans son rapport, qu’elles ne souffraient de rien. “Ces filles n’avaient pas consommé de drogues. En plus, elles sont brillantes, rigoureuses et très disciplinées”, a souligné le responsable. Ce que l’on sait, c’est que les collégiennes étaient effectivement dans un état anormal, mais personne n’est pour le moment en mesure de donner des explications à cela. “Les jeunes filles sont actuellement sous surveillance médicale”, assure notre source. Affaire à suivre.

K.Z.