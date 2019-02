Hystérie collective dans un collège à Casa: des élèves témoignent (VIDEO)

Des élèves du collège Imam Qastalani, à Casablanca, se sont confiés suite à l’hystérie collective qui a touché huit filles au sein de établissement.

Un élève a indiqué que les victimes étaient dans un état hystérique à cause d’un charlatan qui les aurait hypnotisées. «Ce fkih a accédé à une classe et cité quelques incantations en s’adressant à quelques filles. Plusieurs d’entre elles ont perdu connaissance, provoquant une hystérie collective», a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : «Personne ne sait ce que faisait ce charlatan aux alentours de notre collège. On ne comprend toujours pas comment il a provoqué cette hystérie».

Une autre élève a, de son côté, souligné que les victimes, dans un état hystérique, s’arrachaient les cheveux, criaient et pleuraient. «C’était la grosse panique», a-t-elle déploré.

Rappelons que le directeur régional de la délégation Al Fida Mers Sultan a affirmé que les informations diffusées selon lesquelles ces élèves ont été victimes de charlatans ou ont consommé des drogues sont totalement fausses.

Il a souligné que le médecin qui a été dépêché sur les lieux a examiné les concernées et a précisé, dans son rapport, qu’elles ne souffraient de rien. “Ces filles n’avaient pas consommé de drogues. En plus, elles sont brillantes, rigoureuses et très disciplinées”, a souligné le responsable. Ce que l’on sait, c’est que les collégiennes étaient effectivement dans un état anormal, mais personne n’est pour le moment en mesure de donner des explications à cela.

