Hypermarchés, centres commerciaux, magasins… vigilance maximale à Rabat

La région de Rabat-Salé-Kénitra est très vigilante. Les autorités sont sur le qui-vive et renforcent constamment les mesures sanitaires.

On constate également qu’à Rabat, les citoyens portent scrupuleusement le masque dans les espaces publics, contrairement à Casablanca où ce n’est pas toujours le cas. Dans les centres commerciaux, la température est systématiquement prise pour les visiteurs et dans les magasins, librairies ou papeteries, les clients sont priés d’attendre lorsqu’il y a trop de monde.

Autre exemple, le wali de la Région a pris une mesure concernant tous les hypermarchés. Une décision qui consiste à interdire l’accès aux personnes qui ne résident pas à Rabat dans les hypermarchés. Par précaution, les Rbati devront désormais présenter une pièce d’identité à l’entrée de ces grandes surfaces, afin de prouver qu’ils résident bien dans la capitale.

Notons enfin que des grandes surfaces comme Marjane, ont décidé d’appliquer des tests PCR à leurs collaborateurs afin de garantir encore plus de sécurité aux clients. « Le test est un instrument barrière qui permet, en isolant les cas positifs, d’empêcher la diffusion du virus. Nous avons donc décidé d’utiliser massivement et volontairement les tests PCR. Plus de 10.000 tests du 1er au 20 août, c’est conséquent… Mais d’autres encore devront suivre régulièrement dans le cadre de cette lutte que tout le pays mène mais qui concerne les grandes surfaces de manière particulière… Avec des femmes et des hommes à qui je rends un hommage sincère pour ce qu’ils réalisent tous les jours en ces temps très singuliers », explique Azami Ayoub, PDG du groupe Marjane.

La région de Rabat est touchée par le Coronavirus, mais elle est beaucoup moins affectée que Casablanca, Tanger, Fès ou Marrakech où la montée en flèche des cas positifs durant le mois d’août a contraint les autorités à fermer les plages et à sanctionner les commerces ne respectant pas les mesures d’hygiène sanitaire.

M.R.