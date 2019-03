Hydrocarbures: ce que Daoudi et les distributeurs se sont dits

Lahcen Daoudi a tenu deux réunions, les mardi et mercredi derniers, avec des représentants de la Fédération nationale des propriétaires et gérants des stations-service.

Ces deux rencontres avec le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernances ont été positives, selon Jamal Zrikem. Le président de ladite Fédération affirme que plusieurs problèmes inhérents à la profession y ont été abordés.

Dans une correspondance, dont Le Site info détient copie, Jamal Zrikem a confirmé que le département de tutelle, en la personne de Lahcen Daoudi, a exprimé sa volonté véritable de trouver un consensus qui satisfera toutes les parties prenantes du secteur des hydrocarbures.

Une commission mixte a été créée, entre le ministère délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance et la Fédération nationale des propriétaires et gérants des stations-service. Laquelle Commission participera aux prochaines séances et travaux du Dialogue social.

Jamal Zrikem n’a pas non plus manqué d’évoquer la problématique du plafonnement des prix des carburants. Il réaffirme que l’opinion de la Fédération des propriétaires et gérants des stations-service est claire sur ce sujet. “La solution doit être juste et équitable et doit prendre en compte aussi bien les intérêts des consommateurs que ceux des distributeurs”, précise-t-il.

L.A. et R.T.