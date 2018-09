Humiliation du drapeau national: les Marocains intransigeants (micro-trottoir)

La vidéo du citoyen français résidant à Marrakech qui a humilié le drapeau marocain lors d’une cérémonie privée, a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, provoquant un véritable tollé. Le comportement du restaurateur, âgé de 61 ans, n’a pas manqué de provoquer la colère des Marocains qui ont exigé qu’il soit lourdement sanctionné par la justice.

À Casablanca, nous avons demandé à quelques passants ce qu’ils pensent de cette affaire, et les réponses sont quasi-unanimes. La plupart ont, en effet, jugé que l’humiliation du drapeau est une atteinte à l’image du pays et à la dignité du peuple, appelant la justice à ne pas tolérer ce genre de comportement.

«Le mis en cause ne doit pas être poursuivi en état de liberté. Il doit être condamné à la peine maximale et payer une amende en guise d’excuse au peuple marocain», a martelé un jeune homme. Un autre a, de son côté, carrément exigé que le Français soit condamné à la peine de mort. «La justice doit le punir de la sorte afin de donner l’exemple à toute personne, même marocaine, pour ne plus jamais penser à faire ce genre de comportement absurde», a-t-il tranché, non sans colère.

En parallèle, un interrogé, plus tolérant que les autres, a estimé que la décision de la justice de poursuivre le citoyen français en état de liberté montre qu’il n’avait peut-être pas l’intention d’humilier le drapeau marocain. «Danser avec le drapeau n’est pas un crime. Il n’a qu’à filmer une vidéo pour présenter ses excuses au peuple marocain», a-t-il proposé.

Pour rappel, le Français a été arrêté mercredi 5 septembre et son passeport lui a été retiré pour avoir perpétré des actes suggestifs qui méprisent le drapeau national. Il est poursuivi en état de liberté après avoir payé une caution de 10.000 dirhams et son procès sera ouvert lundi 10 septembre.

N.M.