Huawei présente ses dernières nouveautés (VIDEO)

La société Huawei a dévoilé sa nouvelle gamme de produits nommée « Super Device », qui permet aux différents types d’appareils de se connecter et collaborer, offrant aux utilisateurs une nouvelle expérience plus pratique, fluide et sécurisée.

« Aujourd’hui nous lançons une nouvelle gamme « Super Device » qui permet à l’utilisateur marocain d’accéder à une expérience transparente et intelligente sur plusieurs appareils dans différents types de scénarios », a déclaré à Le Site info le directeur général de Huawei CBG pour l’Afrique du Nord, Quentin Liu.

Et d’ajouter : « Cette nouvelle gamme fournit un langage commun pour différents types d’appareils pour se connecter et collaborer, offrant aux utilisateurs une expérience plus pratique, fluide et sécurisée. Elle utilise une technologie distribuée pour combiner des appareils auparavant indépendants dans un seul et même Super Device virtuel, où les services et les fonctions peuvent passer d’un appareil à l’autre de manière totalement transparente. L’enjeu est de proposer la meilleure expérience pour les consommateurs au quotidien».

« Il y a quelques semaines, nous avons révélé le nouveau Huawei matepad 11, ou les nouveaux Huawei Freebuds 4, et nous sommes maintenant sur le point de lancer deux moniteurs haut de gamme : le Huawei Mateview et le Huawei Mateview gt », a-t-il également déclaré.