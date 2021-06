Huawei ou Samsung: quels écouteurs sans fils choisir?

De plus en plus, les écouteurs intra-auriculaires sans fils ont la cote auprès de tous! Avec ou sans Bluetooth, marques, la qualité et les prix sont si nombreux et divers que l’on ne sait plus où donner de la tête et des…oreilles! L’embarras du choix est si grand qu’il en devient le choix de l’embarras pour les amateurs!

Il n’en reste pas moins, cependant, que deux marques d’oreillettes sans fils dominent le marché. Il s’agit, bien sûr, de Huawei et de Samsung. La première vient d’ajouter à ses produits, en matière d’écouteurs, « Huawei FreeBuds », alors que la seconde a introduit sur le marché son nouveau produit de sa série « Galaxy Buds », appelé « Samsung Galaxy Buds Live ».

Mais selon les connaisseurs, le nouveau modèle d’écouteurs intra-auriculaires sans fils de Huawei se distingue de celui de Samsung par la haute qualité de l’écoute et l’absence de parasitage pendant les communications, en sus de la longévité de la batterie, la vitesse du chargement et son prix abordable sur le marché.

Ci-dessous, la vidéo permet la totale comparaison entres les nouveaux écouteurs Huawei et Samsung, comme elle permettra, sans doute, de se rendre compte de la primauté de Huawei en ce domaine d’écouteurs sans fils.

L..A.