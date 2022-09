House of the Dragon: la chef costumière s’est inspirée de la mariée marocaine

La série qui buzz de HBO ne tire pas seulement son inspiration de l’époque médiévale, mais puise aussi dans la culture marocaine.

Dans une récente interview pour le magazine Tatler, la chef costumière française, Jany Temime, a révélé qu’elle a tiré son inspiration des traditions du Royaume pour certains habits de la série.

Les fans ont pu remarquer que les costumes portés par l’un des personnages principaux de l’histoire, Rhaenyra Targaryen (interprétée par l’actrice britannique Emma D’Arcy), a une garde-robe très particulière. À ce sujet, Temime a indiqué au média « pour ce qui est du palais et des armures, l’époque médiévale a été une grande inspiration. Mais pour ce qui est des accessoires et de certains vêtements, je me suis inspirée des habits des mariées marocaines ».

Pour rappel, quelques scènes de la série originale, Game Of Thrones (2011-2019), ont été tournées au Maroc, notamment à ksar d’Aït-Ben-Haddou, dans la province d’Ouarzazate.

A.O.